مسؤول أمريكي يثمن جهود العراق في الحرب ضد الإرهاب

وقال كينت في تصريح له: "لقد عدت للتو من اجتماع مع شركائنا في مكافحة الإرهاب في وسوريا، الذين يواصلون الحرب ضد تنظيم والقاعدة ووكلاء . من المذهل رؤية التقدم المُحرز والتزام شركائنا بمكافحتنا للإرهاب".وأضاف أنه كان من دواعي سروره زيارة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه ساهم في تشكيلهم منذ عام 2003، وقاتل إلى جانبهم في والفلوجة والموصل وفي مناطق متعددة. واصفاً إياهم بـ"المحاربين الرائعين".