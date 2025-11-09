بعد مرور 5 ساعات على فتح الصناديق.. 87% نسبة المشاركة في احد المراكز الانتخابية ببغداد-عاجل

ومرت حوالي 5 ساعات حتى الان على فتح صناديق الاقتراع وبدء عملية التصويت الخاص، ويقول مراسل المتواجد في احد المراكز الانتخابية في ، ان المركز يحتوي على 8 محطات، وعدد الناخبين المسجلين في هذا المركز يبلغ 2400 ناخب.وأوضح انه "من بين 2400 ناخب مسجل، حتى الان ادلى 2094 ناخبا من القوات الأمنية بأصواتهم"، ما يعني ان نسبة التصويت حتى الان تبلغ 87% في احد المراكز الانتخابية، ومن المتوقع ان هذه النسبة تنطبق على باقي المراكز الانتخابية أيضا.وقال الناطق باسم عباس ، ان نسبة استلام البطاقات الانتخابية من قبل عناصر الداخلية يبلغ 97%، مشيرا الى ان 600 الف عنصر من الوزارة مشمول بالتصويت، لكن الموظفين المدنيين منهم سيكون تصويتهم في يوم الاقتراع العام.