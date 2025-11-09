بالجرم المشهود.. القبض على منتسب خلال شرائه بطاقات الناخبين في البصرة

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية وبعد الحصول على معلومات ضبطت احد المنتسبين بالجرم المشهود اثناء شراءه بطاقات الناخبين في منطقة القبلة حي القائم بالبصرة".وأضافت ان "القوة ضبطت بحوزته مبلغ قدرة مليون و200 الف دينار عراقي وكذلك كارتات دعاية انتخابية لاحد المرشحين"، مشيرا الى انه "تم تسليم المنتسب إلى مكتب قائد شرطة ".