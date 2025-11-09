تفاصيل جديدة عن جريمة القتل في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "إحدى مناطق شهدت حادث أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين من مروّجي المواد المخدّرة، ومن ارباب السوابق بعد نشوب خلافٍ بينهم تطوّر إلى تبادلٍ لإطلاق النار".وأضافت انه "فور وقوع الحادث، سارعت مفارزنا إلى تطويق المكان وفرض إجراءات مشدّدة، فيما نُقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرة الى انه "جرى فتح تحقيقٍ عاجل لمعرفة خلفيات الحادث ودوافعه".وأكدت القيادة "استمرارها في ملاحقة كل من يتاجر أو يروّج للمواد المخدّرة"، مشددة على أن "يد القانون ستطال كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة".