في البصرة.. اعتقال متهم بجريمة قتل بعد مشاجرة

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت من إلقاء القبض على أحد أطراف مشاجرة مسلّحة اندلعت داخل أحد المنازل في منطقة السيمر، يسكنه عدد من مروجي ومتعاطي المواد المخدّرة من أرباب السوابق، إثر خلافٍ شخصي تطوّر إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف البيان أن "القوة المنفذة للواجب ضبطت سلاحين نوع مسدس ومواد مخدّرة وأدوات تعاطٍ وهواتف نقالة في موقع الحادث"، مشيرا الى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".