ضبط 8 كغم من "الكرستال" المخدر مخبأ بطريقة احترافية مع مسافر عراقي بمنفذ الشلامجة (صورة)

وأوضحت المديرية في بيان ورد لت ، أن "عملية الضبط تمت من قبل الشعبة الفنية بالتعاون مع شعبة مخدرات المنفذ ومفرزة K9.".وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة المخدرة إلى والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".وأكدت هيئة المنافذ الحدودية، انها "ستلاحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد وعلى مدار الساعة وبكافة المنافذ لحماية وضمان سلامة المواطنين".