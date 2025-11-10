الإعدام لإرهابيين 2 فجرا سيارات مفخخة في بغداد وكربلاء

وبحسب بيان ، أقدم الإرهابي الأول على تفجير سيارة مفخخة في الرابعة سنة 2015، راح ضحيته عدد من الشهداء وإصابة آخرين من المواطنين.فيما قام الإرهابي الثاني بتفجير سيارتين مفخختين عند منطقة باب في سنة 2012، حيث أسفر الانفجار عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية وكذلك منتسبي العتبة الحسينية ، تحقيقاً لغايات إرهابية.وصدر الحكمان بحقهما استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المواد الثانية/1 و3 و5 و7 من رقم 13 لعام 2005. بحسب البيان.