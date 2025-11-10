بعد شموله بالمحتوى الهابط.. صدور أمر قبض بحق المدعو عمر الجمال

ـ امني



أصدرت لجنة مكافحة المحتوى الهابط في ، اليوم الاثنين، أمرا بالقبض على المدعو عمر الجمال.





وذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القضاء العراقي أصدر أمر قبض بحق المدعو (عمر الجمال) بعد ظهوره في بثّ يتضمّن كراهية وإساءة إلى الرموز الدينية عبر منصات التواصل الاجتماعي".