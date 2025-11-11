بعد اشتباكات الامس.. الاعلام الأمني تصف الأوضاع الانتخابية الحالية في كركوك

وقال رئيس الخلية الفريق لـ ، ان "الوضع فيلا مستقر والعملية الانتخابية مستمرة وسط أجواء امنة".وأضاف ان "القوات الأمنية أدت الواجب بشكل سريع وتمكنت من القبض على المشاركين في الاشتباكات التي حصلت امس بالمحافظة"، موضحا ان "الأمور الان في المحافظة باحسن حالاتها".كما أعلنت ، انطلاق عملية التصويت العام في المحافظة، وذلك عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، بإشراف مباشر من الفريق درع الركن صالح حرز ناصر .وأكد ناصر أن "قيادة العمليات استكملت جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية لتأمين المراكز الانتخابية ضمن قاطع المسؤولية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها منتشرة وفق خطة محكمة تضمن انسيابية وشفافية العملية الانتخابية".وأوضح أن "الوضع الأمني في كركوك مستقر ومسيطر عليه بالكامل، وأن جميع الإجراءات الأمنية قد نُفذت لضمان حماية المواطنين والموظفين والمراكز الانتخابية"، معربا عن شكره وتقديره "لجميع الجهات والمؤسسات المشاركة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي".وثمن "روح التعاون والتنسيق العالي بين والخدمية"، موضحا ان "القيادة تواصل متابعة تنفيذ الخطط الأمنية ميدانياً لضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية تامة".ودعا "المواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي بثقة واطمئنان في أجواء يسودها الأمن والاستقرار".