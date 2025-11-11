تفاصيل جديدة عن حادثة كركوك الامس.. الداخلية تنعى اثنين من عقود النجدة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "بمزيدٍ من الحزن والأسى، تنعى وعلى رأسها ، اثنين من أبطال شرطة النجدة العقود في ، اللذين ارتقيا شهيدين أثناء أدائهما الواجب في حماية المواطنين وحفظ الأمن".وأضافت انه "في الساعة الثانية صباح هذا اليوم، حصلت مشاجرة أمام أحد المقار التابع لاحد المرشحين في محافظة ، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي ، اثناء وصول الدوريات الى محل الحادث وإصابة مواطنين اثنين آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".وذكرت ان "مفارز الشرطة وقوة من تحركت، وتم تطويق موقع الحادث وفرض الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم القبض على (14) متهماً من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة"، موضحة انها "ستتعامل بحزم وقوة القانون مع كل من يخرج على القانون أو يعتدي على القوات الأمنية أو يهدد الأمن العام، وستطبق بحق المخالفين أقصى العقوبات المقررة قانوناً، وستعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".ودعت "كافة المواطنين الى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة "، موضحة ان "المشاركة السياسية تُمارَس في أُطرٍ سلمية وقانونية تحفظ أمن المواطن وكرامة الدولة".