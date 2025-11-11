مداهمة منزل شخص اختطف طفلا ودفنه داخل منزله شرقي بغداد (صور)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "في الوقت الذي تحرص فيه على المشاركة المشرّفة في تأمين العملية الانتخابية بالبلاد، استمرت في أداء واجباتها في الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة بمهنية عالية، وعلى إثر مناشدة من أهالي منطقة ( الدسيم ) شرقي العاصمة بشأن اختطاف طفل يبلغ من العمر ست سنوات ومساومة ذويه بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه".وأضافت الوزارة، "وبناء على موافقات قضائية، شرعت استخبارات ومكافحة إرهاب بعملية نوعية للبحث والتحري وجمع المعلومات الدقيقة، وبجهد فني نوعي تمكنت من الوصول إلى منزل المتهم في هذه الجريمة، حيث حاول مقاومة القوة المنفذة للواجب من أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة الذين تعاملوا باحترافية مع الموقف وألقوا القبض على المجرم الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه بخطف الطفل وقتله ودفنه داخل المنزل".وتابعت الوزارة، أن "القوة باشرت بحفر المكان وعثرت على جثة الطفل بحضور خبير من الأدلة الجنائية".