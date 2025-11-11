البيشمركة تدين التصرف "غير اللائق" لاحد افراد الجيش بالاعتداء على كردي يحمل علم كردستان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "ندين بشدة التصرف الغير لائق الذي قام به أحد أفراد الجيش العراقي بالاعتداء على شاب كردي في قضاء طوز خورماتو، لمجرد أنه كان يحمل علم ".وأضافت ان "هذا انتهاك واضح لحقوق الإنسان، علم كردستان هو رمز لهوية كردستان وفخرها، وهو ما أقرّه الدستور في الفيدرالي الديمقراطي، ولا ينبغي لأحد أن يكون هدفًا للعنف أو الإساءة بسبب حمله لهذا العلم"، داعية "الجهات القانونية وقيادة العراقية الى اتخاذ خطوات سريعة والتحقيق بجدية في هذا الحادث وتقديم المسؤولين عن هذا الفعل للعدالة ومنع تكرار هذه الأفعال غير المرغوب فيها، التي لا تخدم السلام والتعايش بين المكونات".