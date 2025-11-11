وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية في الانتخابات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "إلى الضباط والمنتسبين والموظفين كافة في يتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز لجميع تشكيلات الوزارة في والمحافظات كافة، وذلك تثميناً للجهود الاستثنائية والمهنية العالية التي بذلتموها في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات، والتي تكللت بنجاح كبير لحد الان، أشادت به الجهات الرقابية والإعلامية محلياً ودولياً، واطلب منكم الاستمرار بنفس لحين انتهاء المفوضية من كل تفاصيل العملية الانتخابية".وتابع الشمري، بحسب البيان، أنه "لقد أثبتم مرةً أخرى أن رجال وزارة الداخلية هم العنوان الأبرز للأمن والانضباط والجاهزية، وأنكم السند الذي لا يتراجع، والدرع الذي لا ينكسر حين يستدعي الواجب حضوراً وشجاعة"، مشيرا الى ان "هذا النجاح لم يكن ليتم لولا العمل الدؤوب والتنسيق العالي وروح الفريق الواحد التي تحليتم بها في كل مفصل أمني، وفي كل شارع، ومركز شرطة، ودورية، ونقطة تفتيش، وغرفة عمليات".وتقدمت الوزارة، وفقاً للبيان، "بخالص الشكر والتقدير إلى الشعب العراقي ، بكل أطيافه ومكوناته، الذي تعاون مع قواتنا الأمنية، واحترم التعليمات، وكان شريكاً أصيلاً ومسؤولاً في تحقيق هذا النجاح الوطني. لقد أثبتم أن وعي المواطن هو أول خطوط الدفاع عن الوطن، وأن حين يجتمع على هدف، يصل إليه".