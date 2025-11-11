في بغداد.. مشاجرة مع صاحب شركة شقيقه مرشح

أفاد مصدر أمني، بوقوع مشاجرة مع صاحب شركة شقيقه مرشح في الانتخابات شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "مشاجرة مع صاحب شركة شقيقه مرشح بالانتخابات في منطقة ".

وأضاف المصدر أن "300 شخص بعد انتهاء التصويت توجهوا له للمطالبة بمبلغ كمراقبي انتخابات لكن اعتذر بحجة عدم التأكد من التصويت وطلب النجدة"، مشيرا الى أن "الوضع مسيطر عليه".