المحمداوي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي حضرته ، إنه "في ظروف حساسة ومعقدة واحتدام انتخابي غير مسبوق، نعلن وبفخر نجاح الخطة الأمنية للانتخابات بنجاح باهر ومتميز هذه السنة بعد أداء مهني ووطني".وأضاف المحمداوي، أن "دور هذا العام كان دورا عظيما جداً خصوصاً بالتعامل مع التكنلوجيا والانتشار غير المنظور، وكان الحدث يصل لنا بوقت قياسي بكامل معلوماته".وتابع المحمداوي، أن "الخطة تميزت بتنسيق كبير جداً مع المفوضية والعمل على الاستفادة من التجارب السابقة ولم يكن هناك حظر للتجوال"، مبينا "سجلنا أكثر من ١٣٤ مخالفة وليست خرقا انتخابيا وتم التعامل معها وفق القانون".وبين المحمداوي، أن "أكثر من ٤٥ ألف محطة في عموم تم تأمينها من قبل قطعاتنا الأمنية وما تم تسجيله من مخالفات هو قليل جداً بالمقارنة مع الأرقام الموجودة للمحطات"، لافتا الى انه "قريباً جداً سيتم رفع حالة الإنذار (ج) بالنسبة للقطعات الأمنية".