الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
المحمداوي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات
أمن
2025-11-12 | 02:04
السومرية نيوز
– أمن
أعلن رئيس
اللجنة الأمنية العليا
لانتخابات
مجلس النواب
للعام 2025 الفريق أول الركن
قيس المحمداوي
، اليوم الأربعاء، نجاح الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات، فيما أشار الى ان الإنذار "ج" سيرفع قريبا بالنسبة للقطعات الأمنية.
وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي حضرته
السومرية نيوز
، إنه "في ظروف حساسة ومعقدة واحتدام انتخابي غير مسبوق، نعلن وبفخر نجاح الخطة الأمنية للانتخابات بنجاح باهر ومتميز هذه السنة بعد أداء مهني ووطني".
وأضاف المحمداوي، أن "دور
الأجهزة الأمنية
هذا العام كان دورا عظيما جداً خصوصاً بالتعامل مع التكنلوجيا والانتشار غير المنظور، وكان الحدث يصل لنا بوقت قياسي بكامل معلوماته".
وتابع المحمداوي، أن "الخطة تميزت بتنسيق كبير جداً مع المفوضية والعمل على الاستفادة من التجارب السابقة ولم يكن هناك حظر للتجوال"، مبينا "سجلنا أكثر من ١٣٤ مخالفة وليست خرقا انتخابيا وتم التعامل معها وفق القانون".
وبين المحمداوي، أن "أكثر من ٤٥ ألف محطة في عموم
العراق
تم تأمينها من قبل قطعاتنا الأمنية وما تم تسجيله من مخالفات هو قليل جداً بالمقارنة مع الأرقام الموجودة للمحطات"، لافتا الى انه "قريباً جداً سيتم رفع حالة الإنذار (ج) بالنسبة للقطعات الأمنية".
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية
06:48 | 2025-08-15
06:48 | 2025-08-15
وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية في الانتخابات
11:03 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية دون خروقات
07:39 | 2025-08-15
07:39 | 2025-08-15
وزير الداخلية يوجه بتغيير الخطة الأمنية الخاصة بميسان
11:44 | 2025-09-01
11:44 | 2025-09-01
خطة
تأمين
الانتخابات
نجاح
اللجنة الأمنية العليا
الأجهزة الأمنية
اللجنة الأمنية
قيس المحمداوي
السومرية نيوز
مجلس النواب
سومرية نيوز
لجنة الأمن
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
31.37%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
26.59%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
اقتصاد
21.48%
11:10 | 2025-11-10
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
11:10 | 2025-11-10
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
محليات
20.56%
10:18 | 2025-11-11
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
10:18 | 2025-11-11
