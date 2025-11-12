بعد صلاح الدين.. ديالى تدعو انصار المرشحين للاحتفال بعيداً عن الرصاص

وقالت القيادة في بيان، "تهيب بكافة أبناء المحافظة، ولا سيما أنصار المرشحين الذين سيتم الإعلان عن فوزهم في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم أمس، بضرورة الابتعاد التام عن مظاهر الفرح غير المنضبطة المتمثلة بإطلاق العيارات النارية، لما تشكّله من خطرٍ مباشر على حياة المواطنين الآمنين".وأكدت قيادة الشرطة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف التعليمات والتوجيهات الصادرة، ولن تتهاون في محاسبة مطلقي النار حفاظًا على أمن وسلامة أبناء ".وكانت قد دعت ، اليوم الأربعاء، الى الابتعاد عن أي مظاهر مخالفة للقانون بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.وذكر بيان للقيادة، انها "تعلن للمواطنين أنه سيتم إعلان نتائج انتخابات لعام ٢٠٢٥ في تمام الساعة (١٨٠٠) من هذا اليوم. وتدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعليمات الأمنية، وتجنب أي مظاهر مخالفة للقانون، بما في ذلك إطلاق العيارات النارية أو الإخلال بالنظام العام".وأكدت القيادة أن "مفارز الشرطة والأجهزة الأمنية ستكون منتشرة في عموم الأقضية والنواحي لضمان حفظ الأمن والاستقرار، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف التعليمات".