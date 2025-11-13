العراق ينال تصنيفاً دولياً من مجلس الأمن في ضبط وتنظيم الأسلحة

مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، اللواء الحقوقي ، سكرتير لحصر السلاح بيد الدولة، أوضح أن "هذا التصنيف يمثل اعترافاً دولياً بجهود في تنظيم وضبط حركة الأسلحة وفق البروتوكولات والاتفاقيات الدولية".وبيّن، أن " يمنح هذا التصنيف للدول التي تطبق معايير دقيقة في إدارة الأسلحة، من خلال أنشطتها وخططها الوطنية"، مؤكداً أن "اللجنة الوطنية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة أسهمت بشكل فاعل في تحقيق هذا الإنجاز عبر إجراءاتها في تعقب الأسلحة المسروقة، وتسجيل الأسلحة المرخصة، وتقليل النزاعات المسلحة، وخفض معدلات الجريمة".وأشار اللواء سلطان، إلى أن "العراق تمكن من إعداد تقارير دورية دقيقة وشفافة حول واقع السلاح في البلاد، ما عزز ثقة بإجراءاته الحكومية، وأسهم في تحديث قواعد البيانات الوطنية وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وفق الأطر والمعايير الدولية المعتمدة".ويعد هذا التصنيف خطوة نوعية تعزز موقع العراق دولياً في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، كما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الأمنية في ضبط الأسلحة غير المشروعة وتعزيز السلم .