بـ100 مليون دولار.. واشنطن توافق على بيع أنظمة اتصالات عسكرية للعراق

وذكر بيان صادر عن الدفاعي التابعة لوزارة الحرب، أن وافقت على بيع أنظمة اتصالات وراديو بقيمة 100 مليون دولار للعراق.وتشمل الصفقة، وفق البيان، نقاط وصول لاسلكية، وأجهزة راديو محمولة، وأنظمة محطات راديو، وأنظمة مكررات الراديو.