الدفاع تنعى احد ضباطها الذي استشهد خلال حماية مركز انتخابي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "ببالغ الحزن والأسى، تنعى الوزارة المقدم مصطفى نعيم جارالله، المنسوب الى الفوج الأول لواء مغاوير الثامن والثمانين ، الذي استشهد بعد تعرضه للإصابة خلال حماية المركز الانتخابي وصناديق الاقتراع قبل أربعة أيام".وأضافت "نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".