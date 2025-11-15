الصفحة الرئيسية
نينوى.. النزاهـة تضبـط 15 مُتهـماً لاستيـلائهم عـلى عقارات عائدة للدولة
أمن
2025-11-15 | 06:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
204 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبط (١٥) مُتَّهماً في مُحافظة
نينوى
في قضايا التجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة وتلقّي رشى.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "مُديريَّة تحقيق
نينوى
تمكَّنت من ضبط (١٤) مُتَّـهماً بالتجاوز والاستيلاء على قطع أراضٍ خضراء تابعةٍ لمُديريَّة بلديَّة
الموصل
، وقيامهم بتقطيعها وبيعها؛ لغرض تشييد دورٍ سكنيَّةٍ عليها دون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، مُنوّهاً بعدم قيام مُديريَّة بلديَّة الموصل باتخاذ أيّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّهم".
أوضحت الهيئة أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى
هيئة الحماية
الاجتماعيَّة تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ على خلفيَّة قيامه بـ"تسهيل معاملات المُراجعين" والقيام بعمليات المسح الميدانيّ، لقاء تسلم مبالغ ماليَّة، لافتةً إلى ضبط معاملاتٍ تعود لمواطنين داخل سيَّارة المُتَّهم، فضلاً عن تداول بياناتٍ ومستمسكاتٍ وكتبٍ ومُفاتحاتٍ رسميَّةٍ في هاتفه الشخصيّ".
وأضافت، انه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي
محكمة تحقيق نينوى
المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرارين (١٥٤/ سادساً لسنة ٢٠٠١) و(١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النزاهـة تضبط ١١ متهما بالتجـاوز على عقارات الدولة في نينوى
02:06 | 2025-10-01
ضبـط متهـمين استولوا عـلى عقــارات عائدة للدولة في نينوى
07:50 | 2025-10-19
النزاهة تضبط رئيس جمعية إسكان منتسبي زراعة نينوى بتهمة الاستيلاء على عقارات
05:51 | 2025-08-21
النزاهة تضبط 4 موظفين لإحداثهم الضرر عمداً بالمال العام في نينوى
07:26 | 2025-11-05
