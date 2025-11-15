نينوى.. النزاهـة تضبـط 15 مُتهـماً لاستيـلائهم عـلى عقارات عائدة للدولة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "مُديريَّة تحقيق تمكَّنت من ضبط (١٤) مُتَّـهماً بالتجاوز والاستيلاء على قطع أراضٍ خضراء تابعةٍ لمُديريَّة بلديَّة ، وقيامهم بتقطيعها وبيعها؛ لغرض تشييد دورٍ سكنيَّةٍ عليها دون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، مُنوّهاً بعدم قيام مُديريَّة بلديَّة الموصل باتخاذ أيّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّهم".أوضحت الهيئة أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى الاجتماعيَّة تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ على خلفيَّة قيامه بـ"تسهيل معاملات المُراجعين" والقيام بعمليات المسح الميدانيّ، لقاء تسلم مبالغ ماليَّة، لافتةً إلى ضبط معاملاتٍ تعود لمواطنين داخل سيَّارة المُتَّهم، فضلاً عن تداول بياناتٍ ومستمسكاتٍ وكتبٍ ومُفاتحاتٍ رسميَّةٍ في هاتفه الشخصيّ".وأضافت، انه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرارين (١٥٤/ سادساً لسنة ٢٠٠١) و(١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".