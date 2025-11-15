خلاف طاحن على قطعة ارض.. 13 ضحية في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "خلافاً على قطعة ارض وقع في وتحديداً في قضاء علي الغربي، اسفر عن وقوع 7 قتلى و6 مصابين".وأضاف، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثث الى الطب العدلي".