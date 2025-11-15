شرطة ميسان تسرد تفاصيل مشاجرة "الأرض والماء" التي خلفت 13 ضحية

وذكر بيان للقيادة، انها "تود أن توضح للرأي العام تفاصيل حادثة المشاجرة التي وقعت بين طرفين في إحدى المناطق الريفية المتداخلة والحدودية بين قضاء علي الغربي وناحية شيخ سعد التابعة إلى ، والتي تبعد أكثر من (20) كم عن مركز قضاء علي الغربي شمال مدينة ، والتي اندلعت بسبب خلافات تتعلق بالحصص المائية والأراضي الزراعية".وأضاف البيان، انه "انطلاقاً من مسؤوليتنا في حقن الدماء ووضع حماية أرواح المواطنين وسلامتهم في مقدمة الأولويات، تدخلت في بشكل فوري وحازم للسيطرة على الموقف، فسلامة المواطنين تبقى واجباً وهدفاً ثابتاً لا يرتبط بالمكان بل بالمبادئ والواجب الوطني وقد أسفرت الإجراءات الأمنية عن ضبط عدد من العجلات والأسلحة النارية المستخدمة في المشاجرة، إضافة إلى القبض على عدد من المتورطين بها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بمقتل واصابة 13 شخصاً بسبب خلاف على قطعة ارض في محافظة .وقال المصدر لـ ، إن "خلافاً على قطعة ارض وقع في محافظة ميسان وتحديداً في قضاء علي الغربي، اسفر عن وقوع 7 قتلى و6 مصابين".وأضاف، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثث الى الطب العدلي".