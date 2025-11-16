ظهروا "مبتسمين" وايديهم مقيدة.. اعتقال حماية النائب الذي هاجم عائلة بالسلاح في كركوك (صورة)

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية في القت القبض على 7 من عناصر حماية النائب "مهيمن الحمداني" بعد تورّطهم في اعتداء مسلّح استهدف أسرة في قضاء الدبس".واظهرت صورة عدد من الافراد المعتقلين وايديهم مقيدة، فيما ظهر بعضهم وهو يبتسم، في تعابير لا تتناسب مع وضعهم المفترض كمتهمين ومعتقلين.وخلال الساعات الماضية انتشرت مشاهد عن وصول تعزيزات امنية لمنزل الحمداني، فيما لم يتم اعلان اعتقاله حتى الان، بعد ان هاجم بقوة مسلحة منزل عائلة في قضاء الدبس بكركوك بسبب "تعليق على الفيسبوك"، لاحد أبناء العائلة، فيما تهجم على امهم بالضرب والشتم بالالفاظ النابية بحسبما قالت المرأة، بالإضافة الى الاعتداء بالضرب والشتم على أبنائها.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة مطالبين بانزال القصاص بحق المتهمين، وردع المسؤولين الذين باتوا يستخدمون سلطتهم السياسية ونفوذهم المسلح للاعتداء على المواطنين في منازلهم.