وقال مدير اعلام اللواء في حديث للسومرية إنه "تم تنظيم استقبال حافل لرئيس اركان الجيوش الفرنسية الفريق الركن فابيان ماندون من قبل رئيس اركان الجيش الفرق الركن وعدد من القادة والضباط في الجيش العراقي".وأضاف ان "زيارة رئيس اركان الجيوش الفرنسية مهمة جدا وتأتي في اطار التعاون العسكري والعمل المشترك بين وفرنسا وتبادل الخبرات والتسليح فضلا عن عمق العلاقات العراقية الفرنسية التاريخية في التدريب والتسليح وبناء القدرات".وأشار الى انه "ستكون هناك زيارة الى قاعدة للحديث عن الطائرات الأربعة من نوع كاركال التي من المفترض ان تصل خلال الأيام القادمة ليصبح العدد 6 طائرات لدى العراق نهاية هذا العام".وأكد ان "طائرة الكاركال مهمة في الانزال والدعم والإنقاذ وتقديم الاسناد المتبادل ومتطورة"، مشيرا الى ان "طياري العراق في طيران الجيش سيقومون بعدد من الفعاليات امام رئيسي اركان الجيش العراقي والفرنسي".