مجزرة عائلية متداخلة في الديوانية.. قتل والديه وزوجة أخيه وقُتل على يد شقيقه

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان " شهدت جريمة مروعة حيث اقدم ابن على قتل ابيه ووالدته، ثم قتل زوجة أخيه الحامل".وأضاف انه "بعد تنفيذه الحادث اقدم اخاه على قتله، لتصبح الحصيلة 5 ضحايا من عائلة واحدة".