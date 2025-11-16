العمليات المشتركة تكشف تفاصيل اعتقال "حماية نائب" متهمين بالاعتداء على عائلة وضابط جيش في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "قوة أمنية مشتركة من قيادة عمليات وشرطة بمتابعة من نفذت اليوم أمراً بالقبض على سبعة أشخاص متهمين بالاعتداء على عائلة في المحافظة، حيث اقتحموا منزلهم وأطلقوا النار، في محاولة أيضًا لاختطاف أحد أبنائهم".وأوضحت القيادة أن "القوة المنفذة للواجب بينت أن الاعتداء وقع من قبل حماية النائب مهيمن الحمداني، وشمل أيضًا الاعتداء على ضابط في الجيش حاول التدخل لمنع الحادث".وتابعت القيادة، أن " تواصل عمليات البحث والتحري للقبض على جميع المتورطين في الحادث، واكدت القوة أن أمن المواطن وهيبة خط أحمر ولن يتم التسامح مع أي تجاوز لهذه الحدود".وأوضحت القيادة، أن "التحقيقات مستمرة لضمان محاسبة كل من ساهم في الحادث لإحقاق الحق، في رسالة واضحة بأن القانون سيأخذ مجراه دون استثناء".