جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل تاجري مخدرات في الديوانية والنجف

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن سلسلة العمليات التي ينفذها أبطال جهاز مكافحة الارهاب في مكافحة آفة تمكن ابطال جهازنا وبعمليتين منفصلتين من القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظتي (الديوانية، الاشرف)".وأضاف الجهاز، أنه "تم تسليم المتهمين إلى مديريتي شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظتين أعلاه"، مشيرا الى ان "أبطال الجهاز مستمرين بعملياتهم النوعية في مكافحة الارهاب والمخدرات بجهود حثيثة للوصول الى عراق آمن مستقر".