ستبدأ المداهمات والاعتقالات.. فرصة أخيرة لاهالي البصرة بشأن السلاح

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تدعو أهالي لاغتنام الفرصة وتسجيل أسلحتهم الموجودة في المنازل او المحلات والمصانع ومحطات الوقود في القطاع العام والخاص والمختلط، في والاقضية والنواحي والقرى والإسراع بتسجيل الأسلحة قبل انتهاء فترة التسجيل حيث ان اخر موعد لتسجيل الأسلحة الشخصية سيكون 31/12/2025.وأكدت انه بعد هذا الموعد سيتم اجراء التفتيش والمداهمات ومصادرة الأسلحة غير المسجلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق حائزها.وشددت على ضرورة اغتنام الفرصة وتسجيل الأسلحة من خلال الباركود الظاهر في ادناه: