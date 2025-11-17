الصباح يكشف أهوال نيران الليل.. عدسة السومرية ترصد آثار حريق الطالبية والخسائر "مئات الملايين" (صور)

وبعد ليلة مليئة بالنار والدخان، كشف ضوء النهار عن ميدان الواقعة وآثار ما تسببت به النيران الهائلة التي التهمت المكان.وقال مراسل ان عدد المحال التي احترقت بلغ 26 محلا، فيما تقدر الخسائر المالية بمئات الملايين من الدنانير، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني لاتزال مستمرة بالعمل حتى هذه اللحظة، فيما تبين ان سبب الحريق هو تماس كهربائي.وفي وقت سابق من اليوم اعلنت فرق الدفاع المدني احتواء النيران التي قالت انها اشتعلت في عدد من المباني والمخازن التجارية المخصصة لبيع وتجارة الأدوات الاحتياطية وورش صيانة العجلات في منطقة الطالبية ، مبينة انها دفعت عجلاتها التخصصية المستلمة حديثا في جانبي واستخدام عجلات السلمية لمعالجة النيران من الأعلى وزج عجلات ساندة حوضية لتأمين المياه اللازمة.