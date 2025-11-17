الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
اندلاع حريق كبير في محال تجارية شمالي بغداد
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547210-638989620901470101.jpg
الصباح يكشف أهوال نيران الليل.. عدسة السومرية ترصد آثار حريق الطالبية والخسائر "مئات الملايين" (صور)
أمن
2025-11-17 | 02:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
575 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
صوبت السومرية منذ صباح اليوم الاثنين، عدستها نحو مكان الحريق الهائل الذي اندلع مساء امس في مخازن أدوات احتياطية للسيارات في منطقة الطالبية، حيث أظهرت المشاهد حجم الدمار والخراب الذي طال عشرات المحال مع خسائر مادية ثقيلة.
وبعد ليلة مليئة بالنار والدخان، كشف ضوء النهار عن ميدان الواقعة وآثار ما تسببت به النيران الهائلة التي التهمت المكان.
وقال مراسل
السومرية
ان عدد المحال التي احترقت بلغ 26 محلا، فيما تقدر الخسائر المالية بمئات الملايين من الدنانير، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني لاتزال مستمرة بالعمل حتى هذه اللحظة، فيما تبين ان سبب الحريق هو تماس كهربائي.
وفي وقت سابق من اليوم اعلنت فرق الدفاع المدني احتواء النيران التي قالت انها اشتعلت في عدد من المباني والمخازن التجارية المخصصة لبيع وتجارة الأدوات الاحتياطية وورش صيانة العجلات في منطقة الطالبية
وسط بغداد
، مبينة انها دفعت عجلاتها التخصصية المستلمة حديثا في جانبي
الكرخ
والرصافة
واستخدام عجلات السلمية لمعالجة النيران من الأعلى وزج عجلات ساندة حوضية لتأمين المياه اللازمة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
اثار الحريق
حريق الطالبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
وسط بغداد
السومرية
والرصافة
الرصافة
بغداد
الكرخ
+A
-A
