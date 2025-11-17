لهذا السبب.. قرار بانسحاب حزب العمال الكردستاني من منطقة الزاب

وذكرت قيادة الحركة في بيان بإعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 26 أكتوبر بحضور 25 من مقاتليها أنها ستتخذ "إجراءات لمنع نشوب الصراع في المناطق الحدودية التي يُحتمل نشوب صراع فيها".وأوضحت أنه "بناء على العمل الذي قامت به الجهات المعنية، توصلت إلى نتيجة مهمة في منطقة ".وفي ذلك التاريخ، أعلن 25 مقاتلا من حزب (PKK) عند سفح ، عن قرار البدء بخطوة سحب قواتهم من ، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق عملية السلام، التي تطلق عليها مسار "تركيا بلا إرهاب".وأوضح البيان أن قوات الحركة انسحبت بحلول مساء 16 ، "من التي كانت تشكل خطر نشوب صراع إلى مناطق أخرى ملائمة"، مؤكدا "القضاء تماما على خطر نشوب صراع في هذه المنطقة" حاليا.