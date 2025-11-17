"مذبحة حديثة" تعود إلى الواجهة بعد 20 سنة.. أدلة تكشف تورط جنديين أمريكيين من "المارنز"

وتستند الأدلة إلى شهادات وتسجيلات لم تُنشر سابقاً، بينها اعترافات أحد الجنديين بقتل والد العائلة رغم عدم حمله سلاحاً، إضافة إلى إفادات أخرى تكشف دخول الجنود النوم وإطلاقهم النار على النساء والأطفال.وتعود الواقعة إلى يوم 19 (تشرين الثاني) 2005، عندما اقتحم جنود مشاة البحرية الأميركية منزل عائلة بمدينة حديثة وأطلقوا النار على الأم والأب وأبنائهما الخمسة، بالإضافة إلى أخت الأم.كان مقتل هذه العائلة، التي لم يتبق منها إلا طفلة تدعى صفاء، جزءاً مما عُرف لاحقاً بـ"مذبحة حديثة"، عندما قتل جنود مشاة البحرية الأميركية 24 مدنياً عراقياً، بينهم أربع نساء وستة أطفال، في أحد أسوأ الجرائم التي وقت بعد الأميركي للعراق في 2003. فقد اقتحم الجنود ثلاثة منازل، فقتلوا كل من كان بداخلها تقريباً، بالإضافة إلى سائق وأربعة طلاب في سيارة كانوا في طريقهم إلى الجامعة.وأثارت هذه المذبحة أطول تحقيق أميركي في جرائم الحرب خلال حرب ، لكن لم يُدن أحدٌ في عمليات القتل.