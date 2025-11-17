في البصرة.. تفجير مسيطر عليه يوم الأربعاء المقبل

أعلنت ، الاثنين، عن تفجير مسيطر عليه يوم الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان للقيادة، "تودّ قيادة عمليات البصرة/الجهد الهندسي إعلام المواطنين الكرام بأنه سيتم إجراء تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية في قضاء منطقة يوم الاربعاء القادم المصادف 2025/11/19 وليس غدا كما نوهنا قبل قليل".

وأضاف البيان أن وقت التفجير "من الساعة 6 الى9 صباحا، وذلك ضمن الإجراءات الميدانية المعمول بها لرفع المخلفات الحربية"، مشيرا الى أن "العملية تتم بإشراف مفارز هندسية مختصة وبكل إجراءات السلامة المتبعة".