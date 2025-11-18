الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547407-638990958663712829.jpeg
اعتقال شخص قتل زوجته في صلاح الدين
أمن
2025-11-18 | 15:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
118 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة صلاح الدين
، مساء الثلاثاء، عن اعتقال شخص قتل زوجته في المحافظة.
وقالت الشرطة في بيان، "
بناءً على الأخبار الوارد الى
قيادة شرطة محافظة صلاح الدين
حول قيام المجرم (م . ع . م) بقتل زوجته المجنى عليها (س . خ . م) بسبب مشاكل عائلية في قضاء الشرقاط - قرية سديرة العليا".
وأضاف البيان "على الفور وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة
محافظة صلاح الدين
تم تشكيل فريق عمل متخصص للمتابعة والبحث وتم متابعة القاتل أمنياً واستخبارياً"، مردفا "تم ارسال فريق عمل متخصص تتبع خط سير المجرم وتأشر تواجده في
محافظة كركوك
- ناحية
الزاب
".
ولفت البيان الى أنه "تم التأكد فنياً من قبل
قسم التقنيات والمعلوماتية
استخبارات صلاح الدين
وتم التنسيق مع قائد شرطة
كركوك
بغلق مداخل ومخارج المحافظة"، مضيفا "تم مداهمة مكان تواجده والقبض عليه بعد مرور ساعتين من الحادث وضبط سلاح الجريمة (مسدس گلوك مع مخزن وعدة اطلاقات)".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
صلاح الدين
اعتقال
قيادة شرطة محافظة صلاح الدين
قسم التقنيات والمعلوماتية
قيادة شرطة صلاح الدين
استخبارات صلاح الدين
محافظة صلاح الدين
محافظة كركوك
صلاح الدي
