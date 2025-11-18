اعتقال شخص قتل زوجته في صلاح الدين

أعلنت ، مساء الثلاثاء، عن اعتقال شخص قتل زوجته في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، " بناءً على الأخبار الوارد الى حول قيام المجرم (م . ع . م) بقتل زوجته المجنى عليها (س . خ . م) بسبب مشاكل عائلية في قضاء الشرقاط - قرية سديرة العليا".

وأضاف البيان "على الفور وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة تم تشكيل فريق عمل متخصص للمتابعة والبحث وتم متابعة القاتل أمنياً واستخبارياً"، مردفا "⁠تم ارسال فريق عمل متخصص تتبع خط سير المجرم و⁠تأشر تواجده في - ناحية ".

ولفت البيان الى أنه "⁠تم التأكد فنياً من قبل و⁠تم التنسيق مع قائد شرطة بغلق مداخل ومخارج المحافظة"، مضيفا "⁠تم مداهمة مكان تواجده والقبض عليه بعد مرور ساعتين من الحادث وضبط سلاح الجريمة (مسدس گلوك مع مخزن وعدة اطلاقات)".



