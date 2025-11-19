احباط عملية لتهريب المشتقات النفطية في ديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " خلال معلومات استخبارية لقسم استخبارات وامن الفرقة الاولى والتي اكدت وجود عجلة مخصصه لتهريب المشتقات النفطية قادمة من ناحية باتجاه قضاء كفري لغرض تهريبه تم على اثرها قيام مفارز الاستخبارات العسكرية بنصب كمين محكم حيث تم ضبط العجلة بداخلها كمية كبيرة من الوقود المعد للتهريب والقبض على سائقها".وتابعت، انه "كما تم ضبط عددا من خزانات الوقود وقد جرى التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها اصوليا ".