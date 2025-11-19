مصرع طفل وإصابة آخر بانهيار سقف مدرسة جنوب بغداد (صور)

– أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن طفلا لقي مصرعه وأصيب آخر بعد انهيار سقف أحد المدارس عليهم جنوب العاصمة.





وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة امنية تلقت بلاغا بسقوط سقف أحد صفوف مدرسة القدّوس ضمن ناحية اليوسفية/ مكطيمات، جنوب العاصمة ".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن طفل تولد ٢٠١٢ واصابة آخر تولد ٢٠١٠"، مبينا ان "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".