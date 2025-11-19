القبض على متهم قام بنقل فتاة قاصر إلى محافظة أخرى بعد استدراجها إلكترونياً

وذكرت القيادة في بيان، أن مفارز إجرام في قيادة شرطة بغداد/ تمكَّنت من إلقاء القبض على مُتَّهم قام باستدراج فتاة قاصراً من عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلها إلى محافظة أخرى.وجاءت العملية – بحسب البيان – بعد ورود إخبار حول الحادثة، حيث تمت الاستجابة خلال 24 ساعة، وتشكيل فريق عمل مُختص قام بسحب وتحليل المراقبة والتعرف على المُتَّهم بدقة، إضافة إلى استِحصال الموافقات القضائية اللازمة لتنفيذ أمر القبض.وبجهود ميدانية مُكثَّفة، تمكَّنت مفارز شرطة المحمودية من إلقاء القبض على المُتَّهم خلال 72 ساعة فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المُختصَّة، بحسب البيان.