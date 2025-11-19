الكشف عن تفاصيل جريمة قتل في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة، تمكنت قوة من مشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ومركز شرطة الحبيبية، من إلقاء القبض على ثلاث متهمين اقدموا على قتل شخص جراء مشاجرة ومشادة كلامية "طعن بآلة حادة" ضمن شرقي العاصمة، حيث فارق الحياة لاحقاً بعد نقله إلى المستشفى".وأضافت انه "تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك بعد جمع المعلومات والتحري، أسفر عن تحديد هوية الجناة ومنطقة سكناهم وبوقت قياسي وتعقب المتهمين واعتقالهم جميعاً واحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".