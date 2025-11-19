بالصورة.. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في السليمانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار، ومتابعة الأنشطة الإجرامية التي تهدّد السلم المجتمعي، نفّذت قوة مشتركة من في ، بالتنسيق مع والانضباط/ والأمن الوقائي في ، عملية أمنية نوعية في ، أسفرت عن اعتقال أحد أبرز تجّار في المنطقة".وأضافت ان "العملية جاءت بعد جمع معلومات استخبارية دقيقة استمرّت لعدة أيام، جرى خلالها مراقبة تحرّكات المشتبه به ورصد شبكة التهريب المرتبطة به"، موضحة انه "بناءً على تلك المعطيات، نُصب كمين محكم في إحدى مناطق المحافظة، تمكّنت القوة خلاله من إلقاء القبض على المتهم دون حدوث أي اشتباكات".وأكدت "خلال التفتيش الموقعي، ضبطت القوة 3 كغم من مادة الحشيشة كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل جهاز فلتر ماء، في محاولة للتمويه وإخفاء المواد عن أعين "، لافتة الى ان "المديريات المشتركة تؤكد مواصلتها تنفيذ العمليات الميدانية الاستباقية لملاحقة تجّار ومروّجي المخدرات، وحماية المجتمع من هذه الآفة وشبكاتها الإجرامية".