سقوط طائرة مسيرة قرب وزارة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط طائرة مسيرة ضمن حدود وزارة الاتصالات والمعلومات الاولية تشير الى انها خالية من اي مواد متفجرة".

وأضاف المصدر أنه "يعتقد أن الطائرة تستخدم لاغراض التصوير"، من دون كشف المزيد من التفاصيل.