"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547503-638991757856990323.jpg
سقوط مسيرة قرب وزارة في بغداد.. شرطة الكرخ توضح
أمن
2025-11-19 | 14:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
942 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بسقوط طائرة مسيرة قرب
وزارة الاتصالات
وسط بغداد
، فيما أوضحت
قيادة شرطة الكرخ
أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "سقوط طائرة مسيرة ضمن حدود وزارة الاتصالات والمعلومات الاولية تشير الى انها خالية من اي مواد متفجرة".
وأضاف المصدر أنه "يعتقد أن الطائرة تستخدم لاغراض التصوير"، من دون كشف المزيد من التفاصيل.
الى ذلك، أوضحت قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بسقوط طائرة "درون" بالقرب من مبنى
وزارة الاتصالات
".
ولفتت الى أنه "بعد التأكد من الجهات المختصة، تبيّن أن الطائرة ليست إلا لعبة أطفال ولا تشكّل أي تهديد أو مصدر قلق".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بغداد
مسيرة
قيادة شرطة الكرخ
وزارة الاتصالات
السومرية نيوز
سومرية نيوز
وسط بغداد
السومرية
الكرخ
