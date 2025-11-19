سقوط مسيرة قرب وزارة في بغداد.. شرطة الكرخ توضح

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط طائرة مسيرة ضمن حدود وزارة الاتصالات والمعلومات الاولية تشير الى انها خالية من اي مواد متفجرة".

وأضاف المصدر أنه "يعتقد أن الطائرة تستخدم لاغراض التصوير"، من دون كشف المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، أوضحت قيادة شرطة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بسقوط طائرة "درون" بالقرب من مبنى ".

ولفتت الى أنه "بعد التأكد من الجهات المختصة، تبيّن أن الطائرة ليست إلا لعبة أطفال ولا تشكّل أي تهديد أو مصدر قلق".