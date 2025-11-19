مقتل صاحب محطة وقود في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل صاحب محطة وقود بنيران مجهول في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "صاحب محطة وقود في قضاء جنوب غربي قتل بعد أن أقدم مجهول على اطلاق النار باتجاهه".

وأضاف المصدر أن "المعلومات تشير الى القتل بسبب ثأر عشائري"، من دون كشف المزيد من التفاصيل.