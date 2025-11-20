عمليات بغداد تغلق 25 موقع "كور صهر المعادن" جنوب شرق العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن " (٢٤١٢٨٥) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، تواصل واجبات متابعة وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة، حيث تمكنت وبالاشتراك مع مفارز (جهاز الامن الوطني، ، الدوائر البلدية) بإسناد الفرقة الأولى شرطة اتحادية، من غلق (٢٥) موقعا لكور صهر المعادن".وأضافت القيادة، أن "10 من هذه المواقع تحت الإنشاء غير مجازة ومخالفة لضوابط (وزارة البيئة) وشروط السلامة والأمان وضبط كميات كبيرة من "المعادن المنصهرة" المصنعة داخل المواقع ضمن منطقة "جرف النداف" العاصمة".وبحسب البيان، فإن هذه الاجراءات تأتي ضمن سلسة الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها " الديواني" سعياً للحد من تأثيرات مواقع الصهر والمصانع والمعامل بمختلف انواعها والتي تمثل مخاطر على البيئة وصحة المواطنين.