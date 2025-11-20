ما حقيقة العثور على قذائف هاون مهيأة لاستهداف وزارة الدفاع ببغداد؟

وذكر المصدر لـ ، أن "السيطرة على قذائف هاون عيار 57 في كانت مهيأة لاستهداف مبنى تابع لوزارة الدفاع ببغداد غير صحيح".وأشار الى ان "الحقيقية هي العثور على مخلفات حربية عبارة عن عبوات ناسفة عدد 2 مدفونات داخل ارض متروكة".ولفت الى ان "المخلفات عثر عليها اثناء عمليات الحفر وتم رفعها من قبل خبير المتفجرات".