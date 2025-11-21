جريمة مروعة تهز مدينة الصدر... ذبح شاب عشريني بسبب "ماء السمك"

جريمة مروعة تهز

مشاجرة سببها "ماء السمك" تنتهي بذبح الشاب العشريني جعفر على يد شخصين



سجلت مدينة ُ شرقي جريمة ً مروعة ً تمثلت بذبحِ الشاب العشريني جعفر داخل أحدِ أسواقِ المنطقة بعد مشاجرة ٍ بشأنِ "ماءِ ". ووفقا لما رواه والدُ الشابِ جعفر لمراسلِ فإن سلسلة َ تهديداتٍ تلقاها الضحية ُ قبل تنفيذِ الجريمةِ وهروبِ المنفذين الى جهةٍ مجهولة ، مطالبين بتحركٍ حكوميٍ عاجلٍ لإلقاءِ القبضِ على الجناة