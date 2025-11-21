بكمين محكم.. الاطاحة بتاجر للمخدرات في الأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ووفق معلومات استخباراتية دقيقة للقسم والتي أكدت تواجد احد تجار حيث تم نصب كمين محكم له بالتعاون مع الوكالات الامنية في القاطع والقبض عليه في وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع (الكبتاجون)".وتابعت، انه" تم تسليم المتهم مع المواد المخدرة أصوليا إلى جهة الطلب".