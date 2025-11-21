معلومات استخبارية تطيح بتاجر "كبتاجون" غربي العراق

وذكر بيان للمديرية، انه "تنفيذا لتوجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والتي أكدت على استئصال آفة من تجار ومروجي تلك المواد وبمتابعة حثيثة من قبل مدير قسم استخبارات وامن فرقة المشاة العاشرة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة للقسم والتي أكدت تواجد احد تجار المخدرات حيث تم نصب كمين محكم له بالتعاون مع الوكالات الامنية في القاطع والقبض عليه في ".وأضاف، انه عثر "بحوزته على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع (الكبتاجون)، وجرى تسليمه مع المواد المخدرة أصوليا إلى جهة الطلب".