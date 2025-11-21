الصفحة الرئيسية
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
أمن
2025-11-21 | 08:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,296 شوهد
أعلنت
هيئة الحشد الشعبي
، اليوم الخميس، عن استكمال إجراءات نقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في العاصمة
بغداد
إلى الهيئة، مشيرة إلى تعرض عدد من المنتسبين لـ"اعتداء" من قبل "متجاوزين".
وذكر بيان للهيئة، ان "تودّ
هيئة الحشد الشعبي
أن توضح للرأي العام أنه، واستنادًا إلى الإجراءات القانونية والأوامر
الديوانية
النافذة، تم استحصال الموافقات الرسمية لنقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في
بغداد
لصالح الهيئة، وبصورة أصولية كاملة".
وأضاف البيان، "قد جرى التنازل رسميًا عن قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، إضافة إلى أراضٍ عائدة لأمانة بغداد بمساحة 20 دونمًا في منطقة
الجادرية
، تحمل الرقم 184 ضمن مقاطعة
الزوية
، إلى هيئة
الحشد الشعبي
، وذلك وفق أمر ديواني صادر عن الجهات المختصة".
وتابع: "كما تم يوم الخميس الموافق 20/11/2025 إكمال إجراءات التسوية من قبل لجنة قانونية مختصة ضمّت هيئة المساحة، ولجنة من
التسجيل العقاري
، وشعبة الزراعة، ومديرية عقارات الحشد الشعبي. وقد جرى فرز الأرض المخصصة لصالح رئاسة الأركان/ الشؤون الهندسية، ومعالجة التداخل الناشئ عن العقد المذكور في الكشف، كون استخدام الأرض مخصصًا لأغراض الزراعة حصراً، وليس السكن".
وأكدت الهيئة، ان "هذه الأراضي كانت متجاوزًا عليها من قبل بعض المواطنين الذين اعترضوا على القرار الرسمي، وأقدموا على الاعتداء على عدد من منتسبي الحشد الشعبي أمام مقر الشؤون الهندسية، مدّعين ملكيتهم للأرض دون أي سند قانوني. كما قام المتجاوزون بالتجمع أمام المقر ونصب خيمة، محاولين استغلال الطابع العشائري لتأجيج الموقف عبر وسائل الإعلام وعدد من القنوات المغرضة، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي".
وأتم البيان، "إن
هيئة الحشد
الشعبي، إذ تؤكد التزامها الكامل بالقانون واحترامها لحقوق جميع المواطنين، فإنها لن تسمح بالتجاوز على أملاك الدولة أو عرقلة القرارات الرسمية الصادرة أصوليًا. وستتخذ الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية الممتلكات العامة والحفاظ على سيادة القانون".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
