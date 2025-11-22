اعتقال 13 متهما بمشاجرات مسلحة في جانبي بغداد

وقال اعلام ، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً للممارسات الامنية الجارية وتعزيزاً للامن المناطقي وبهدف ملاحقة مرتكبي النزاعات العشائرية والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، تمكنت تشكيلات الفرق (المشاة السابعة عشر، الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، من القاء القبض على (١٣) متهماً "اطراف مشاجرات مسلحة".وأضاف انه "تم ايضا ضبط الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة التي بحوزتهم وبالجرم المشهود، وذلك ضمن مناطق (بزايير العبيد/قضاء ، الحبيبية، مدينة الصدر) بجانبي ".وأكد انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".