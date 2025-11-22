الصفحة الرئيسية
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547732-638993930838877764.jpg
اعتقال 13 متهما بمشاجرات مسلحة في جانبي بغداد
أمن
2025-11-22 | 02:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
314 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم السبت، اعتقال 13 متهما بمشاجرات مسلحة بجانبي
الكرخ
والرصافة
، في 4 مناطق.
وقال اعلام
قيادة عمليات بغداد
، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً للممارسات الامنية الجارية وتعزيزاً للامن المناطقي وبهدف ملاحقة مرتكبي النزاعات العشائرية والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، تمكنت تشكيلات الفرق (المشاة السابعة عشر، الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، من القاء القبض على (١٣) متهماً "اطراف مشاجرات مسلحة".
وأضاف انه "تم ايضا ضبط الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة التي بحوزتهم وبالجرم المشهود، وذلك ضمن مناطق (بزايير العبيد/قضاء
المحمودية
، الحبيبية، مدينة الصدر) بجانبي
الكرخ
والرصافة
".
وأكد انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
القوات الامنية
العراق
قيادة عمليات بغداد
السومرية نيوز
مدينة الصدر
سومرية نيوز
المحمودية
السومرية
والرصافة
الرصافة
