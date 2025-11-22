شرطة البصرة تعلن اعتقال أحد أخطر مروّجي المخدرات في الزبير

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "فريقا مشتركا من ومركز شرطة المربد والفوج الثالث ومكافحة إجرام ودوريات النجدة نفذت عملية تفتيش دقيقة في منزل المتهم الواقع ضمن دور التجاوز، حيث أسفرت العملية عن ضبط كمية من مادة الكرستال المخدرة تُقدّر بنحو ٢٥٠ غرامًا، إضافة إلى ميزان إلكتروني وأدوات تعاطي، فضلاً عن مستمسكات وهويات تعود لعدد من الأشخاص".وأضافت القيادة، أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية الميدانية، تم هدم الدار كونه يُستخدم وكراً لترويج وتعاطي ضمن الإجراءات الأمنية الرادعة بحق أوكار الجريمة".وتابعت القيادة، أنه "تم إحالة المتهم إلى شعبة مكافحة جرائم الزبير، حيث اعترف خلال التحقيق بترويج المواد المخدرة وارتكاب عدة جرائم سرقة".