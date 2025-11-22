الإطاحة بمروج لحزب البعث المنحل في مدينة الفلوجة

– أمن



تمكنت مديرية أمن ، اليوم السبت، من الإطاحة بمروج لحزب البعث المنحل في .

وقال مصدر أمني في حديث لـ ، إن "مديرية أمن تمكنت من الإطاحة بالمدعو (م.ث) تولد 2002 بحي الجغيفي الثاني بقضاء بتهم الترويج لحزب البعث المحظور وأنشاء مواقع ومنصات إعلامية لغرض الترويج للبعث".